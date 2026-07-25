स्पा सेंटर में आधी रात हंगामा, सतना में ताला तोड़कर युवतियों को निकाला बाहर

पुलिस के अनुसार डायल-112 पर सूचना मिली थी कि खजुरी टोला में संचालित स्पा सेंटर में काम करने वाली कुछ युवतियां संचालक और मैनेजर के व्यवहार से परेशान हैं तथा वहां विवाद की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं युवतियों को स्पा सेंटर में बंधक बना लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि स्पा सेंटर के भीतर युवतियां मौजूद थीं, जबकि बाहर निकलने वाला चैनल गेट बंद था। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि गेट की चाबी मैनेजर के पास है।