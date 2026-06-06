जेवरों वाला वीडियो पोस्ट करने के दो दिन बाद शिवपुरी में महिला यू-ट्यूबर के घर चोरी

शिवपुरी जिले के नरवर थाना अंतर्गत मोहानी ख्यावदा गांव की रहने वाली रचना गुर्जर एक चर्चित यू-ट्यूबर हैं। बीती रात रचना गुर्जर के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर देर रात घर की बाउंड्री पर लगी तार फेंसिंग काटकर मकान के अंदर घुसे और उनके कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। उस समय वह अपने पति ऊदल सिंह गुर्जर के साथ सो रही थीं। इसके बाद चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का रुख भी ऊपर की ओर मोड़ दिया, जिससे चोरी की घटना रिकॉर्ड न हो सके। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को ऊपर की तरफ करने के बाद घर में रखी अलमारियों के तालों को तोड़ा और करीब 1 लाख 91 हजार रुपए नकद, एक सोने का मंगलसूत्र, चार सोने की अंगूठियां, चांदी की करधौनी तथा करीब 8 हजार रुपए कीमत की रेडबुल सॉफ्ट ड्रिंक की एक पेटी चोरी कर ले गए। चोरी गए माल कीमत की कीमत करीब 7 लाख रुपए है।