जबलपुर में घर में पत्नी की लाश मिलने के कुछ घंटों बाद 6 किमी दूर मिला पति का शव

मयंक और नेहा ने करीब दो साल पहले शादी की थी। नेहा की ये दूसरी शादी थी, उसके पहले पति की निधन हो चुका है, पहले पति से नेहा को एक 8 साल का बेटा है जो कि उसके साथ ही रहता था। बेटे ने बताया कि मम्मी-पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला जांच में ले लिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि नेहा की मौत के बाद से उसका पति मयंक फरार था, आज शनिवार को उसका शव मिला है। बेटे ने पूछताछ में दोनों के बीच विवाद होने की बात बताई है। विवाद की वजह नेहा का एक स्पा सेंटर में काम करना सामने आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।