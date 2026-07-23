100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का सपना: तीन साल, दर्जनों दावे फिर भी ई-बसें नहीं, सिर्फ इंतजार…

जबलपुर. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना जबलपुर में सरकारी सुस्ती, टेंडर की उलझनों और प्रशासनिक लेटलतीफी की ऐसी कहानी बन गई है, जिसमें समय-सीमा बदलती रही, लेकिन शहर की तस्वीर नहीं…। जिस योजना के तहत 2024 में 100 इलेक्ट्रिक बसें शहर की सडक़ों पर दौडऩी थीं, वह 2026 के मध्य तक भी पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी। अब नगर निगम और जनप्रतिनिधि 15 अगस्त से पहले चरण में 20 बसें चलाने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि तीन साल तक आखिर जिम्मेदारी किसकी थी और जवाबदेही कौन तय करेगा।

हालांकि पांच इलेक्ट्रिक बसें जबलपुर पहुंच चुकी हैं और नगर निगम के अफसरों के सुर हैं कि ऑपरेटर ग्रीन सेल मोबिलिटी मुंबई कंपनी का दावा है कि दिसंबर तक सभी 100 बसें चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करा दी जाएंगी। लेकिन इससे पहले भी कई बार समय-सीमा तय हुई और हर बार नई तारीख दे दी गई। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन देना था। लेकिन जबलपुर में यह योजना अभी तक ‘ई-बस सेवा’ से ज्यादा ‘ई-बस इंतजार योजना’ बनकर रह गई है।