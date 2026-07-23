23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का सपना: तीन साल, दर्जनों दावे फिर भी ई-बसें नहीं, सिर्फ इंतजार…

2026 में 20 बसों पर अटकी तैयारी, सरकारी सुस्ती ने योजना पर लगाया ब्रेक, 5 बसें ही सिर्फ पहुंचीं, कठौंदा में चार्जिंग स्टेशन लगभग तैयार, लेकिन रूट और किराया तक तय नहीं, हर बार नई तारीख, जनता के हिस्से सिर्फ वादे
3 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Balmeek Pandey

Jul 23, 2026

One hundred e-buses will operate in Jabalpur city

One hundred e-buses will operate in Jabalpur city

जबलपुर. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना जबलपुर में सरकारी सुस्ती, टेंडर की उलझनों और प्रशासनिक लेटलतीफी की ऐसी कहानी बन गई है, जिसमें समय-सीमा बदलती रही, लेकिन शहर की तस्वीर नहीं…। जिस योजना के तहत 2024 में 100 इलेक्ट्रिक बसें शहर की सडक़ों पर दौडऩी थीं, वह 2026 के मध्य तक भी पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी। अब नगर निगम और जनप्रतिनिधि 15 अगस्त से पहले चरण में 20 बसें चलाने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि तीन साल तक आखिर जिम्मेदारी किसकी थी और जवाबदेही कौन तय करेगा।
हालांकि पांच इलेक्ट्रिक बसें जबलपुर पहुंच चुकी हैं और नगर निगम के अफसरों के सुर हैं कि ऑपरेटर ग्रीन सेल मोबिलिटी मुंबई कंपनी का दावा है कि दिसंबर तक सभी 100 बसें चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करा दी जाएंगी। लेकिन इससे पहले भी कई बार समय-सीमा तय हुई और हर बार नई तारीख दे दी गई। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन देना था। लेकिन जबलपुर में यह योजना अभी तक ‘ई-बस सेवा’ से ज्यादा ‘ई-बस इंतजार योजना’ बनकर रह गई है।

अबतक नहीं हुआ निर्णय

योजना की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बसें आने के बाद भी रूट और किराया तय नहीं हो पाया है। पहले चरण में सात रूटों पर संचालन की तैयारी की जा रही है, जबकि किराया तय करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के पास है। यानी करोड़ों की परियोजना अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद उसकी मूल संचालन व्यवस्था ही अधूरी है।

चार्जिंग स्टेशन हुआ तैयार

कठौंदा में बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगभग तैयार है। चार एकड़ भूमि पर विकसित इस स्टेशन में एक साथ 16 बसें चार्ज की जा सकेंगी। नगर निगम का दावा है कि केवल 10 प्रतिशत कार्य शेष है। बसों का संचालन मुंबई की ग्रीन सेल मोबिलिटी कंपनी करेगी और अनुबंध समाप्त होने के बाद भूमि फिर नगर निगम को वापस मिल जाएगी। नगर निगम के अधिकारी यह भी मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में ऑपरेटर को आर्थिक नुकसान होगा। अभी शहर में चल रही मेट्रो बसों में औसतन करीब 8 रुपए प्रति किलोमीटर का घाटा हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसों में भी लगभग इसी स्तर का नुकसान होने की संभावना है, जिसकी भरपाई परिवहन विभाग करेगा।

योजना एक नजर में

  • 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं शहर को।
  • 2024 में शुरू होना था संचालन।
  • 20 बसों का 15 अगस्त से होगा संचालन।
  • 5 बसें जबलपुर पहुंच चुकी हैं।
  • 100 बसें दिसंबर तक चलाने का लक्ष्य।
  • 20-20 बसें हर माह जोडऩे की योजना।
  • 180 किलोमीटर तक एक चार्ज में चलने की क्षमता।
  • 7 रूट पहले चरण में प्रस्तावित।
  • 4 एकड़ भूमि पर विकसित चार्जिंग स्टेशन।

इन रूटों पर संभावित है संचालन

  • रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट
  • आइएसबीटी से तीनपत्ती भेड़ाघाट
  • आइएसबीटी से रांझी
  • स्टेशन से बरगी
  • स्टेशन से पनागर
  • स्टेशन से ग्वारीघाट
  • स्टेशन से पाटन

वर्जन

15 अगस्त से इ-बस सेवा शहर में शुरू करने की तैयारी चल रही है। 5 बसें ऑपरेटर द्वारा मंगा ली गई हैं। 15 बसें जल्द आएंगी। पहले चरण में 20 बसें चलेंगी। चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है।

रामप्रकाश अहिरवार, आयुक्त नगर निगम।

वर्जन

सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शहर से इस साल 100 बसें चलाने का लक्ष्य है। पहले फेज में 20 बसें शुरू हो रही हैं। हर माह 20-20 इ-बसें बढ़ेंगी। इससे शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

जगतबहादुर सिंह, महापौर।

भाजपा विधायक संजय पाठक की माफी स्वीकार, मप्र. हाईकोर्ट से बड़ी राहत

ये भी पढ़ें
bjp mla sanjay patha

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 10:11 am

Published on:

23 Jul 2026 10:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का सपना: तीन साल, दर्जनों दावे फिर भी ई-बसें नहीं, सिर्फ इंतजार…

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अपना कचरा, अपनी जिम्मेदारी’…: शहर के बड़े संस्थान खुद करेंगे कचरे का निस्तारण

Jaipur new garbage collection system
जबलपुर

एक क्लिक में खुलेगा 1975 तक की जमीनों का रिकॉर्ड, 6.88 लाख रजिस्टयां हो रहीं ऑनलाइन

Land records dating back to 1975 are online
जबलपुर

ग्रीन एनर्जी के दावों की निकल रही हवा: शहर में दौड़ रहे 21 हजार ई-वाहन, एक भी नहीं सरकारी चार्जिंग स्टेशन

EV Batteries
जबलपुर

Cafe Spa Raid: कैफे में अवैध केबिन में लगा रखे थे सोफे, 300-400 रुपये प्रति घंटे लेते थे किराया, जबलपुर में पुलिस की रेड

jabalpur
जबलपुर

BJP MLA Sanjay Pathak: भाजपा विधायक संजय पाठक की माफी स्वीकार, मप्र. हाईकोर्ट से बड़ी राहत

bjp mla sanjay patha
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.