ग्रीन एनर्जी के दावों की निकल रही हवा: शहर में दौड़ रहे 21 हजार ई-वाहन, एक भी नहीं सरकारी चार्जिंग स्टेशन

जबलपुर. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर डीजल-पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद जबलपुर में ई-वाहनों की संख्या तेजी से बढऩे के बाद भी चार्जिंग की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह नदारद है। हालात यह हैं कि शहर और जिले में विभिन्न श्रेणियों के 21 हजार 283 इलेक्ट्रिक वाहन सडक़ों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए नगर निगम या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का एक भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं है।

स्थिति यह है कि हजारों ई-वाहन चालकों को केवल करीब 20 निजी चार्जिंग सेंटरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इन केंद्रों पर संचालकों द्वारा तय किए गए शुल्क का भुगतान करना वाहन मालिकों की मजबूरी बन गया है। सरकारी विकल्प नहीं होने से प्रतिस्पर्धा का अभाव है और लोगों को सुविधाजनक व किफायती चार्जिंग व्यवस्था नहीं मिल पा रही है।