पाटन हाईवे पर कार को घसीटते हुए ले गया ट्राला, 10 सवार गंभीर, बॉडी काटकर निकाला

भीषण सड़क हादसे की जानकारी देते हुए पाटन थाना प्रभारी ने बताया कि, सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। यहां हादसे का शिकार ट्राला लोहे के भारी एंगल लेकर जा रहा था, जबकि कार में महिलाओं और बच्चों समेत 8 से 10 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी, कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में खासतैर पर कार चालक को निकालने में ही करीब एक घंटे का समय लग गया। इसमें एक क्रैन के साथ साथ लोहे का सब्बल और हथोड़े का इस्तेमाल तक करना पड़ा। फिलहाल, सभी गायलों को वाहन से निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से पाटन सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल, सभी का इलाज जारी है।