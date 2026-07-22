क्वांटिफायबल डेटा के बिना बढ़ा दिया OBC रिजर्वेशन, 27% आरक्षण पर सामान्य वर्ग ने 2 घंटे रखे तर्क

सुनवाई के दौरान कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। सामान्य वर्ग के वकील मनोज शर्मा ने दलील दी कि सरकार बिना किसी अंतिम फैसले के लगातार हजारों कर्मचारियों को प्रमोशन दे रही है। बाद में कोर्ट का निर्णय इन प्रमोशन के खिलाफ आया, तो इतनी बड़ी संख्या में दिए गए प्रमोशन को वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने मोर्चा सम्भाला। महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार की ओर से दी जा रही सभी पदोन्नतियां कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेंगी। फैसला सरकार के खिलाफ आता है, तो बिना देरी किए सभी प्रमोशन तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकार के इस लिखित और मौखिक आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया।