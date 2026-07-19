फास्टैग सिर्फ भुगतान का माध्यम, मनमानी वसूली का लाइसेंस नहीं, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने कंपनी की दलील खारिज कर कहा, 30 जून 2007 के मूल रियायत समझौते में बसों और ट्रकों के लिए टोल दरें पहले से तय थीं। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोर्ट में ई-फाइलिंग लागू होने से सिर्फ आवेदन करने का तरीका बदला है, कोर्ट शुल्क नहीं। ऐसे ही फास्टैग से भुगतान प्रक्रिया बदली, टोल की दरें नहीं। यदि सॉटवेयर में गलत मैपिंग हुई है तो यह जिमेदारी टोल ऑपरेटर की होगी, जनता की नहीं। कंपनी को प्रभावित ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों को करीब 11 करोड़ रुपए लौटाने होंगे।