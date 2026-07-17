एमपी में चिकित्सकों के बच्चों का शानदार प्रदर्शन, आर्यमन सोलंकी का 46वां स्थान, पुष्टि शर्मा की ऑल इंडिया रैंक 7521

NEET UG 2026 Result: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (री-नीट) 2026 में जबलपुर के चिकित्सकों के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजिस्ट डॉ. फणींद्र सोलंकी के पुत्र आर्यमन सोलंकी ने पहले ही प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान और ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल की है। आर्यमन ने आकाश इंस्टीट्यूट से तैयारी की। उनकी स्कूली शिक्षा लिटिल किंगडम स्कूल से हुई है। आर्यमान की मां डॉ.अनुपमा व बहन डॉ.सान्या भी डॉक्टर हैं। यानी आर्यमन मेडिकल की पढ़ाई कर परिवार में चौथे डॉक्टर होंगे।