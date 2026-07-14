कॉकरोच जनता पार्टी पर पहली FIR, 15 नामजद, NEET पेपर लीक का विरोध एमपी में पड़ा भारी

पुलिस का कहना है कि, प्रदर्शनकारियों से अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन वे कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्हें ये भी बताया गया कि, एसडीएम द्वारा प्रदर्शन की अनुमति पहले ही निरस्त कर दी गई थी। बावजूद इसके उन्होंने धरना समाप्त नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अनिकेत शिवहरे निवासी गाढ़वे की गोठ समेत पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शासकीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।