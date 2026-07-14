टीकमगढ़ में राशन दुकान पर गेहूं के बोरे से निकला कंकाल, हितग्राहियों में मची सनसनी

सोमवार को ग्राम लक्ष्मणपुरा के लोग राशन लेने के लिए नन्ही टेहरी की उचित मूल्य की दुकान पर गए थे। लक्ष्मणपुरा की दुकान बंद होने से इन लोगों को नन्ही टेहरी की दुकान से राशन वितरण की व्यवस्था की गई थी। राशन लेने पहुंचे कोमल लोधी और परम लोधी के सामने जैसे ही गेहूं की बोरी खोली गई और उसमें हड्डियां दिखाई दी। इसमें किसी जानवर के सिर और पैर की हड्डियां थी। ये देखकर पहले तो हितग्राही डर गए। फिर पूरी बोरी को जमीन पर खाली की गई। गेहूं में जानवर की हड्डियां मिलने पर हितग्राहियों ने इसे लेने से इंकार कर दिया। इस गंभीर मामले को लेकर तत्काल ही प्रशासन अलर्ट हुआ और खाद्य विभाग की टीम को भेजा गया। इसके बाद इस राशन का वितरण बंद करा दिया गया है। यहां पर पूरा राशन वापस कर दूसरा माल भेजा जाएगा।