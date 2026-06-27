टीकमगढ़ में सीएम के पक्ष में उतरी यादव महासभा, जीतू पटवारी का किया पुतलादहन का प्रयास

शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में यादव महासभा (Yadav Mahasabha) के लोग गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए। इन सभी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यादव महासभा के महेश यादव का आरोप था कि प्रमाणों से साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के चुनाव के पहले जितनी जमीन थी, उतनी ही अब है। कांग्रेस उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रमोद यादव का कहना था कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, ऐसे में वह निराधार आरोप लगाकर सत्ता प्राप्ति का प्रयास कर रही है। इन झूठे आरोपों के लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए।