Tikamgarh News: भोले के अजब भक्त…स्कूटर को बनाया नंदी, 1600 किमी का सफर कर हरिद्वार से लाए गंगाजल

Tikamgarh Nandi Scooter: सावन के महीने में हर कोई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है और अपने-अपने तरीके से भोलेनाथ की आराधना में जुटा हुआ है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भोले को मनाने के लिए कुछ हटकर भक्ति कर रहे हैं और ऐसी एक तस्वीर मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से सामने आई है। यहां भोलेनाथ के एक गजब भक्त ने जो किया है वो चर्चाओं का विषय बन गया है। भोले की भक्ति में लीन युवक ने अपने स्कूटर को ही नंदी का स्वरूप दे दिया है और इतना ही वो अपना प्रण पूरा करने के लिए नंदी रूपी इस स्कूटर से ही 1600 किलोमीटर का लंबा सफर कर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आया है। युवक की अनोखी भक्ति को देखकर हर कोई अचरज में है और उसकी तारीफ कर रहा है।