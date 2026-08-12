sawan : त्योहारों से भरा रहेगा सावन शुक्ल पक्ष, 15 दिनों में पड़ेंगे 7 प्रमुख पर्व

sawan सावन के माह में जहां चारों ओर बारिश का दौर चल रहा है वहीं तीज त्योहारों की धूम भी है। आज बुधवार को सावन की अमावस्या यानि हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है। यह दिन शिव पूजन के साथ पितरों को भी समर्पित है। 12 अगस्त को अमावस्या के साथ ही सावन कृष्ण पक्ष का समापन हो जाएगा। 13 अगस्त को सावन माह का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 15 दिनों के इस पक्ष में भी कई प्रमुख तीज त्योहार पड़ेंगे। सावन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक 7 प्रमुख पर्व आएंगे। इनमें नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।