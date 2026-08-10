विश्व का इकलौता शिवलिंग जहां चढ़ता है ‘सिंदूर’, भस्मासुर से बचने यहां छिपे थे महादेव, आज भी मौजूद है वो सुरंग

Tilak Sindoor Temple: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे खास माना जाता है। खासकर सावन सोमवार (Sawan Somvar) को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा अनूठा शिवालय भी है, जहां शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने की सदियों पुरानी परंपरा है। सतपुड़ा की पहाड़ियों, घने जंगल और हंसगंगा नदी के बीच स्थित इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के दौरान यहां शरण ली थी। सावन सोमवार, सोम प्रदोष और आर्द्रा नक्षत्र के महासंयोग में जानिए इस रहस्यमयी शिवालय की कहानी, जिसका नाम है तिलकसिंदूर।