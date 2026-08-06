Sawan 2026: पातालेश्वर धाम में पीपल के पेड़ में माना जाता है देवी का वास, पाताल से निकले है महादेव

पातालेश्वर धाम शहर के प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों में शामिल है। लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केन्द्र बना हुआ है। सावन मास और महाशिवरात्रि पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार गोस्वामी संप्रदाय के अहमदाबाद के नागा संत गंगागिरी बाबा का ढाई सौ वर्ष पहले संत गंगागिरी बाबा का यहां पर आगमन हुआ था। रात्रि में उनके स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और इस स्थल पर अपनी मौजूदगी का आभास कराया। अगले दिन उस स्थान पर खुदाई कराने पर भूरे रंग का शिवलिंग प्रकट हुआ।