15 फीट ऊपर दिखता है शिवलिंग, 64 फीट जमीन के नीचे है हिस्सा, महाभारत काल में बना था पृथ्वीनाथ मंदिर

जब-जब सृष्टि में उथल-पुथल होती है, तब-तब भोलेनाथ ही जगत का मार्गदर्शन करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, चातुर्मास में जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं, तब देवों के देव महादेव ही पूरी सृष्टि के संचालन की बागडोर संभालते हैं। त्रिमूर्ति (कह्मा, विष्णु, महेश) की अवधारणा में भगवान शिव को संहारक और पुनर्जन्म या परिवर्तन का देवता माना जाता है। उनके बिना सृष्टि का चक्र अधूरा है। शिव को 'भोलेनाथ' भी कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन चार महीनों में सृष्टि की पूरी कमान भोलेनाथ के हाथों में होती है।