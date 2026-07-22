Ashtanika Parv 2026: क्या है सिद्धचक्र महामंडल विधान? जैन साधिका से जानिए इसका महत्व

Siddhachakra Mahamandal Vidhan- जैन धर्म के प्रमुख पर्वो में से एक अष्टान्हिका पर्व का मंगलवार से शुभारंभ हो गया। इस अवधि में जैन मत को मानने वाले हर दिन मंदिरों में विशेष पूजा, सिद्धचक्र महा मंडल विधान, नंदीश्वर विधान और मंडल पूजा सहित कई प्रकार के अनुष्ठान करते है। अष्टमी से पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार 21 से 29 जुलाई तक चलेगा। भगवान महावीर स्वामी को समर्पित यह उत्सव जैन धर्म के सबसे पुराने पर्वो में से एक है। ये साल में तीन बार कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के महीनों में मनाया जाता है। आषाढ़ मास के अष्टान्हिका उत्सव केआरंभ में जैन मंदिरों में अभिषेक, पूजन हुए। जैन साध्वियों ने भी सोमवार को चातुर्मास के लिए जैन मंदिरों में विहार किया।