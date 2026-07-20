22 जुलाई को शुभ काम करने का आखिरी मौका, शादी से गृह प्रवेश तक बिना मुहूर्त कर सकेंगे सभी काम

Bhadli Navami Muhurat: सनातन धर्म में भड़ल्या नवमी को बेहद शुभ और खास तिथि माना गया है। इसे अबूझ या स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए अलग से मुहूर्त या ज्योतिषीय गणना देखने की जरूरत नहीं होती। यानी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत और अन्य मांगलिक कार्य इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के किए जा सकते हैं। इस साल भड़ल्या नवमी 22 जुलाई को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि देवशयनी एकादशी से पहले आने वाली यह तिथि इस सीजन के आखिरी शुभ अवसरों में शामिल है। ऐसे में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।