Devshayni Ekadashi 2026: ज्योतिषाचार्य से जानिए देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और व्रत नियम

देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाएग। इस साल यह पर्व उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई 2026 को ही यह व्रत रखा जाएगा और चातुर्मास की शुरुआत होगी, जो 20 नवंबर 2026 तक चलेग।इस एकादशी से विष्णु भगवान शयन को चले जाएंगे. सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। चार माह के लिए सो जाएंगे। पुराणों के अनुसार इस दिन से चार माह तक भगवान विष्णु योग निंद्रा में रहते हैं. कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की योग निंद्रा पूर्ण होती है. इस एकादशी को देवउठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है।