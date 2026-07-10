योगिनी एकादशी 2026: इस दिन रखें व्रत,ज्योतिषाचार्य से जानें सही मुहूर्त, पारण समय और नियम

जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। दशमी के दिन एक समय शुध्द एवं सात्विक भोजन करे इस दिन चावल,लहसुन,प्याज ,मांस ,मदिरा,मसूर दाल,कटहल की सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पदम् पुराण के उत्तर खंड के अध्याय 64 में श्लोक 34 लिखा है - "एकादश्यां निराहार स्थित्वा हम परेsहनि , भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत।" इसका अर्थ है कि 'है कमल नयन भगवान अच्युत मै एकादशी के दिन निरहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करुँगा!'