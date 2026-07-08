गुप्त नवरात्रि 2026: साधना-सिद्धि के लिए बनेंगे दुर्लभ संयोग, ज्योतिषाचार्य ने बताया विशेष महत्व

ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला ने बताया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार वर्ष में चार नवरात्र भाते है जिनको भाषा और माघ के नवरात्र गुप्त तथा चैत्र और अश्विन के नवरात्र प्रकट माने गए है। गुप्त नवरात्र विशेष रूप से साधना, तंत्र, मंत्र, उपासना और विशिष्ट संकलो की शिटि के लिए माने जाते है। इस बार नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, जिसे तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया गया है।