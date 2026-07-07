7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

16 जुलाई को सूर्य बदलेंगे अपनी चाल, 8 राशियों के लिए होगा अशुभ, जानिए बचने के उपाय

Karka Sankranti 2026- 16 जुलाई को सूर्य अपनी चाल बदलने वाले है। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे जिससे 12 में 8 राशियों के लिए यह अशुभ हो सकता है। ज्योतिषाचार्य ने बताए बचने के उपाय।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Jul 07, 2026

Karka Sankranti 2026 - कर्क संक्रांति 8 राशियों के लिए होगी अशुभ (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Karka Sankranti effects on zodiac signs- 6 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन कर्क संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की कर्क संक्रांति के दिन उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव 16 जुलाई को बुध की राशि मिथुन से निकल कर चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। मित्र की राशि में होने के का कारण सूर्य ज्यादातर राशियों के लिए शुभ फल देने वाला होगा। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। कुछ राशियों को सूर्य शुभ तो कुछ राशियों को अशुभ फल देंगे।

सूर्य का शुभ-अशुभ प्रभाव

ज्योतिषाचार्या ने बताया कि सूर्य के शुभ प्रभाव से जॉब और बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं और लीडरशीप करने का मौका भी मिलता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्माकारक ग्रह कहा गया है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है। पिता, अधिकारी और शासकिय मामलों में सफलता भी सूर्य के शुभ प्रभाव से मिलती है। वहीं सूर्य का अशुभ प्रभाव असफलता देता है। जिसके कारण कामकाज में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। धन हानि और स्थान परिवर्तन भी सूर्य के कारण होता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है। देश भर में महंगाई बढ़ने के भी आसार हैं। देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है तो वहीं कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है।

सूर्य करते हैं राशियों को प्रभावित

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा बताया गया है। जब सूर्य गोचर करते हैं अर्थात राशि परिवर्तन करते हैं तब इसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य अब कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसके कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाएगा। सूर्य किसी भी राशि में एक महीने तक रहते हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इस तरह वह सभी 12 राशियों के अलग-अलग भाव में होकर उनको प्रभावित करते हैं। सभी 12 राशियों में सूर्य का आधिपत्य केवल सिंह राशि पर है। वहीं 27 नक्षत्रों में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं। सूर्य अत्यंत तेजस्वी ग्रह होकर आत्मा का कारक भी है।

सूर्य का महत्व

सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं और तुला राशि में नीच होते हैं। सूर्य के चंद्रमा मंगल व देवताओ के गुरु बृहस्पति के साथ अच्छे संबंध यानी मित्र ग्रह हैं वहीं बुध से सम्यता के संबंध हैं और शनि व शुक्र ग्रह से इनके शत्रुवत संबंध हैं। सूर्य शुभ ग्रह अर्थात गुरु शुक्र और चंद्रमा के साथ युति होने पर शुभ फल देते हैं और क्रूर ग्रह यानी कि शनिएमंगल केतु व राहु के साथ युति होने पर अशुभ फल देते हैं। सूर्य की राशि सिंह की मित्र राशि मेष कर्क वृश्चिक धनु व मीन हैं। वहीं वृष तुला मकर व कुंभ राशि से शत्रुवत संबंध हैं।

कुंडली में सूर्य मजबूत

सूर्य अगर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में सुख-शांति के साथ समृद्धि भी आती है। साथ ही पिता के साथ संबंध मजबूत होते हैं और उनके आशीर्वाद से सभी कार्य बनने लग जाते हैं। जो व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहा होता हैए उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है और राजनीतिक जीवन में भी सफलता मिलती है। सूर्य के प्रभाव से मान-सम्मान में वृद्धि होती है और हर रोग से मुक्ति मिलती है। चूंकि सूर्य उच्च पद का कारक ग्रह है इसलिए जिस पर सूर्य देव की कृपा होती है उसे हर क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है।

कुंडली में सूर्य कमजोर

सूर्य अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो उसे कार्यक्षेत्र के साथ.साथ जीवन में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं शारीरिक रोग-दोष का सामना करना पड़ता है और हार्ट व नेत्र से संबंधित परेशानियां लगी रहती है। साथ ही कई झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ता है और मान-सम्मान में भी कमी आती है। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते और धन की हानि लगातार बनी रहती है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से कुंडली में पितृ दोष भी लगता है।

राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव

16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य इस दिन मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे अधिक प्रभाव कर्क राशि पर पड़ेगा। 4 राशियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। वहीं अन्य 8 राशियों पर सूर्य का अशुभ प्रभाव रहेगा।

शुभ - वृष, कन्या, तुला और कुंभ

अशुभ - मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन

क्या है इसके उपाय?

ज्योतिषाचार्या ने बताया कि भगवान श्री विष्णु की उपासना करें। बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं। रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। रविवार के दिन उपवास रखे। रोज गुढ़ या मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें । जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें। भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ।

14 जुलाई को गुरु ग्रह होंगे अस्त, मंगलकार्यों पर लगेगी रोक, सिर्फ दो दिन शुभ मुहूर्त

ये भी पढ़ें
guru ast shadi muhurat july 2026 devshayani ekadashi chaturmas

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 12:24 pm

Published on:

07 Jul 2026 12:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / 16 जुलाई को सूर्य बदलेंगे अपनी चाल, 8 राशियों के लिए होगा अशुभ, जानिए बचने के उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

पैसों की तंगी से लेकर करियर तक हर समस्या को होगा समाधान! कर्क और सिंह राशि वाले जातक जुलाई में क्या करें उपाय?

what should cancer leo virgo zodiac signs do in july to solve money and career challenges
भारत

Gupt Navratri 2026- दो योग और एक नक्षत्र का बन रहा अनूठा संयोग, जाने कलश स्थापना का मुहूर्त

Gupt Navratri 2026 Kalash Sthapana Muhurat unique combination of two yogas one nakshatra
धर्म और अध्यात्म

14 जुलाई को गुरु ग्रह होंगे अस्त, मंगलकार्यों पर लगेगी रोक, सिर्फ दो दिन शुभ मुहूर्त

guru ast shadi muhurat july 2026 devshayani ekadashi chaturmas
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल – 7 जुलाई को नौकरी, व्यापार और परिवार में क्या कहती है आपकी राशि?

7 july 2026 aaj ka rashifal daily horoscope predictions in hindi
राशिफल

16 जुलाई को सूर्य बदलेंगे अपनी दिशा, कर्क में करेंगे गोचर, जानिए जल चढ़ाने का महत्व

sun transit in cancer on 16 july 2026 karka sankranti benefits significance
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.