16 जुलाई को सूर्य बदलेंगे अपनी चाल, 8 राशियों के लिए होगा अशुभ, जानिए बचने के उपाय

ज्योतिषाचार्या ने बताया कि सूर्य के शुभ प्रभाव से जॉब और बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं और लीडरशीप करने का मौका भी मिलता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्माकारक ग्रह कहा गया है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है। पिता, अधिकारी और शासकिय मामलों में सफलता भी सूर्य के शुभ प्रभाव से मिलती है। वहीं सूर्य का अशुभ प्रभाव असफलता देता है। जिसके कारण कामकाज में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। धन हानि और स्थान परिवर्तन भी सूर्य के कारण होता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है। देश भर में महंगाई बढ़ने के भी आसार हैं। देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है तो वहीं कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है।