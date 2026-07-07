Gupt Navratri 2026- दो योग और एक नक्षत्र का बन रहा अनूठा संयोग, जाने कलश स्थापना का मुहूर्त

Gupt Navratri Kalash Sthapana Muhurat- आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र 15 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। इस बार यह महापर्व बेहद अनूठा और मंगलकारी संयोग लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां तिथियों का अनोखा फेरबदल (एक तिथि का क्षय और एक की वृद्धि) जानकारों के बीच कौतूहल का विषय है, वहीं दूसरी ओर जगत जननी मां दुर्गा का 'नौका' (नाव) पर सवार होकर आना संपूर्ण सृष्टि के लिए सुख-समृद्धि के साथ-साथ बरसात के लिए वरदान माना जा रहा है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का समय मां दुर्गा की गुप्त साधना करने, दुर्गा सप्तशती के श्लोको को जगाने और हवन-पूजन से आत्मिक बल प्राप्त करने का है।