जुलाई के दूसरे हफ्ते योगिनी एकादशी और रवि प्रदोष का अद्भुत संयोग, जानिए पूरा कैलेंडर

सप्ताह का समापन 12 जुलाई को कल्याणकारी संयोग के साथ होगा। इस दिन रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का महासंगम हो रहा है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत होने से रवि प्रदोष योग बनेगा। यह अच्छी सेहत, यश और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अमोघ माना गया है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 जुलाई को तड़के 2:04 से होगा, जो रात 10:29 बजे तक रहेगी। भगवान शिव के जलाभिषेक और साधना के लिए शाम को 7:22 से रात 9:24 तक का समय प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ मुर्त रहेगा। इसी रात शिवरात्रि का पूजन भी किया जाएगा।