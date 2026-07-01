Ravi Pradosh Vrat July 2026: जुलाई में पड़ेंगे दो रवि प्रदोष व्रत, जानें तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व

अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, शायद काम में दिक्कतें आ रही हैं, पिता के साथ तनाव है, या बुरी खबर आ रही है, तो आपकी एनर्जी बदल सकती है। सूर्य और शिव दोनों की एक साथ प्रार्थना करने से आपकी एनर्जी बदल सकती है। पुरानी कहानियों में भी भगवान चंद्र ने इस व्रत से खुद को ठीक किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इससे आत्मबल, स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि होती है। हालांकि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।