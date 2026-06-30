Jagannath Temple Doors Closed: स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक क्यों बंद रहते हैं जगन्नाथ मंदिर के कपाट? जानें अनासर परंपरा

Jagannath Snana Purnima: सनातन संस्कृति और लोक परंपराओं का एक ऐसा अद्भुत संगम, जहां भगवान और भक्त का रिश्ता बिल्कुल मानवीय हो जाता है! विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा से ठीक पहले, ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में एक बार फिर इतिहास और आस्था का भव्य अध्याय दोहराया गया। महाप्रभु जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से दिव्य महाभिषेक (Snana Purnima) संपन्न हो चुका है। लेकिन इस शाही स्नान के तुरंत बाद, अगले 15 दिनों के लिए भक्तों के लिए प्रभु के दर्शन पूरी तरह बंद हो गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इन 15 दिनों में गर्भगृह के भीतर क्या होता है, आइए जानते हैं इस दिलचस्प परंपरा के पीछे का पूरा रहस्य।