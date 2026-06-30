30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Jagannath Temple Doors Closed: स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक क्यों बंद रहते हैं जगन्नाथ मंदिर के कपाट? जानें अनासर परंपरा

Jagannath Anasara 2026: 108 पवित्र कलशों के महास्नान के बाद आखिर क्यों बंद कपाट के पीछे चले जाते हैं ब्रह्मांड के नायक? जानिए जगन्नाथ पुरी की उस रहस्यमयी परंपरा के बारे में, जहां भगवान को भी चढ़ता है बुखार और फिर शुरू होता है गुप्त इलाज का दौर। जानिए स्नान पूर्णिमा (Snana Purnima) के बाद भगवान जगन्नाथ के अनासर काल और उससे जुड़ी अद्भुत धार्मिक परंपरा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jun 30, 2026

Jagannath Snana Purnima

Jagannath Temple Doors Closed : भगवान जगन्नाथ को बुखार क्यों आता है (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Jagannath Snana Purnima: सनातन संस्कृति और लोक परंपराओं का एक ऐसा अद्भुत संगम, जहां भगवान और भक्त का रिश्ता बिल्कुल मानवीय हो जाता है! विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा से ठीक पहले, ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में एक बार फिर इतिहास और आस्था का भव्य अध्याय दोहराया गया। महाप्रभु जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से दिव्य महाभिषेक (Snana Purnima) संपन्न हो चुका है। लेकिन इस शाही स्नान के तुरंत बाद, अगले 15 दिनों के लिए भक्तों के लिए प्रभु के दर्शन पूरी तरह बंद हो गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इन 15 दिनों में गर्भगृह के भीतर क्या होता है, आइए जानते हैं इस दिलचस्प परंपरा के पीछे का पूरा रहस्य।

स्नान पूर्णिमा के बाद क्यों बंद होते हैं कपाट?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान मंडप पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अत्यधिक शीतल जल से स्नान करने के कारण महाप्रभु को तेज बुखार आ जाता है। इस विशेष काल को 'अनावसर काल' (Jagannath Anasara 2026) कहा जाता है। आम इंसानों की तरह ही बीमार होने पर भगवान को भी पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अगले 15 दिनों तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाते हैं और प्रभु 'अनासर घर' (एकांतवास) में चले जाते हैं।

अनासर काल में कैसे होती है भगवान की सेवा?

अनावसर काल के दौरान भगवान जगन्नाथ का बिल्कुल एक मरीज की तरह ख्याल रखा जाता है। इस दौरान मंदिर के विशेष सेवक (दैतापति) प्रभु की गुप्त सेवा करते हैं।

जड़ी-बूटियों का लेप: भगवान को ठीक करने के लिए विशेष आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों, मोदक और काढ़े का भोग लगाया जाता है।

सात्विक और हल्का आहार: इन दिनों प्रभु को छप्पन भोग नहीं, बल्कि केवल फल और औषधीय अर्क अर्पित किया जाता है।

अंगराग और श्रृंगार: ठीक होने के बाद प्रभु के विग्रहों का विशेष पारंपरिक प्राकृतिक रंगों एवं औषधीय लेप से पुनरुद्धार (अंगराग) किया जाता है।

अलारनाथ मंदिर का क्या महत्व है?

जब पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन बंद होते हैं, तब इस दौरान उड़ीसा के ही ब्रह्मगिरि में स्थित अलारनाथ मंदिर का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि अनावसर काल के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वयं अलारनाथ रूप में वहां साक्षात निवास करते हैं। जो भक्त पुरी में दर्शन नहीं कर पाते, वे अलारनाथ जाकर प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं।

कब होंगे फिर से दर्शन?

15 दिनों के कड़े उपचार और विश्राम के बाद, जब महाप्रभु पूरी तरह स्वस्थ होकर गर्भगृह से बाहर आते हैं, तो उस दिव्य रूप को 'नवयुवन रूप' या 'नेत्रोत्सव' कहा जाता है। अपने नए और ओजस्वी रूप में प्रभु को देखकर भक्तों की आंखें सजल हो उठती हैं।

यह नवयुवन दर्शन वास्तव में उस भव्य रथयात्रा की आधिकारिक शुरुआत है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। इसके तुरंत बाद महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल और नक्काशीदार रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। यह अनूठी परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियम और सेहत के सिद्धांत ईश्वर के मानवीय स्वरूप पर भी उतने ही लागू होते हैं, जितने हम इंसानों पर।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Temple First Step Meaning: सीढ़ी छूते ही पिघल जाता है अहंकार, जानें मंदिर की पहली दहलीज पर क्यों झुकता है हर सिर

ये भी पढ़ें
Why Touch Temple Steps, Temple Worship Rules

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Jun 2026 10:07 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Jagannath Temple Doors Closed: स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक क्यों बंद रहते हैं जगन्नाथ मंदिर के कपाट? जानें अनासर परंपरा

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Moonga Pehenne Ke Niyam: मूंगा रत्न किन राशि वालों को पहनना चाहिए? जानें धारण करने का सही दिन, नियम और सावधानियां

Red Coral Stone Benefits & Wearing Rules
धर्म/ज्योतिष

Temple First Step Meaning: सीढ़ी छूते ही पिघल जाता है अहंकार, जानें मंदिर की पहली दहलीज पर क्यों झुकता है हर सिर

Why Touch Temple Steps, Temple Worship Rules
धर्म और अध्यात्म

PM Modi Seychelles Temple Visit: सेशेल्स के इकलौते हिंदू मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा, जानें अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर का इतिहास

Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple
धर्म और अध्यात्म

July 2026 Planetary Transits: जुलाई 2026 में शुक्र, बुध, सूर्य और शनि का गोचर, जानिए किन 4 राशियों के लिए बन रहे हैं धन-लाभ के योग

Planetary Changes July 2026
धर्म/ज्योतिष

Blood Moon 2026: 27 अगस्त की रात आसमान में होगा गजब का नजारा, लाल रंग में नजर आएगा चंद्रमा

Blood Moon August 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.