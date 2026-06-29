PM Modi Seychelles Temple Visit: सेशेल्स के इकलौते हिंदू मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा, जानें अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर का इतिहास

सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया (माहे द्वीप) के ठीक बीचों-बीच स्थित यह मंदिर (Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple) बेहद खास है। साल 1992 में निर्मित यह देवालय पूरे सेशेल्स द्वीप समूह (Archipelago) का इकलौता हिंदू मंदिर है। सेशेल्स में रहने वाले हिंदू समुदाय (जो कुल आबादी का लगभग 2% हैं) ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट आस्था से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला (Dravidian Architecture) पर आधारित इस मंदिर का भव्य और रंग-बिरंगा गोपुरम (मुख्य प्रवेश द्वार का टावर) इतना आकर्षक है कि यहां से गुजरने वाला हर शख्स इसे निहारे बिना नहीं रह पाता। इस गोपुरम पर हिंदू देवी-देवताओं की बेहद बारीक और सजीव मूर्तियां उकेरी गई हैं।