PM Modi Seychelles Temple Visit: सेशेल्स के इकलौते हिंदू मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा, जानें अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर का इतिहास

PM Modi Seychelles Temple Visit : पीएम मोदी का सेशेल्स के हिंदू मंदिर दौरा (फोटो सोर्स: Facebook@PMO India)
Seychelles Hindu Temple: खूबसूरत समंदर, सफेद रेत और शानदार रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर सेशेल्स (Seychelles) इन दिनों सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के कारण भी चर्चा में है। भारतीय पर्यटकों और स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर (Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple) प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। भारत से हजारों मील दूर हिंद महासागर के इस द्वीप पर सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है वहां का 'अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर'।
यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि भारत और सेशेल्स के अटूट सांस्कृतिक रिश्तों का जीवंत प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मंदिर का दौरा कर भगवान गणेश की आराधना की थी, जिसने वैश्विक स्तर पर इस मंदिर की ख्याति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान इस (Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple) मंदिर का दौरा भारत और सेशेल्स के सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी ने यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भगवान विनायगर (गणेश जी) की विशेष पूजा-अर्चना की थी। इस यात्रा ने न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच 'पीपल-टू-पीपल' (जन-जन के) जुड़ाव को एक नई ऊंचाई दी। आज भी यह मंदिर भारत और सेशेल्स के बीच आपसी स्नेह और साझा विरासत को सींच रहा है।
सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया (माहे द्वीप) के ठीक बीचों-बीच स्थित यह मंदिर (Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple) बेहद खास है। साल 1992 में निर्मित यह देवालय पूरे सेशेल्स द्वीप समूह (Archipelago) का इकलौता हिंदू मंदिर है। सेशेल्स में रहने वाले हिंदू समुदाय (जो कुल आबादी का लगभग 2% हैं) ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट आस्था से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला (Dravidian Architecture) पर आधारित इस मंदिर का भव्य और रंग-बिरंगा गोपुरम (मुख्य प्रवेश द्वार का टावर) इतना आकर्षक है कि यहां से गुजरने वाला हर शख्स इसे निहारे बिना नहीं रह पाता। इस गोपुरम पर हिंदू देवी-देवताओं की बेहद बारीक और सजीव मूर्तियां उकेरी गई हैं।
सेशेल्स में तमिल और अन्य भारतीय मूल के लोगों का इतिहास काफी पुराना है। भले ही वे संख्या में कम हों, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में उनका योगदान बहुत बड़ा है। इस मंदिर के बनने के बाद सेशेल्स सरकार ने भी भारतीय त्योहारों को सम्मान देना शुरू किया। अब तो स्थिति यह है कि 'गणेश चतुर्थी' और 'दीपावली' के मौके पर इस सुदूर द्वीप पर भारत जैसी ही रौनक दिखाई देती है, जिसमें स्थानीय लोग और पर्यटक भी उत्सवों में शामिल होते हैं।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की एक अत्यंत मनमोहक मूर्ति स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और शिलालेख यहां के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की कहानी बयां करते हैं।
विशेष दिन: वैसे तो यहां रोज ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन शुक्रवार का दिन यहां विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन होने वाली विशेष आरती और भजन-कीर्तन का हिस्सा बनने के लिए स्थानीय लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।
उत्सवों की धूम: गणेश चतुर्थी के दौरान यहां का माहौल देखने लायक होता है, जब पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर भगवान गणेश की भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है।
यदि आप भी सेशेल्स की यात्रा (Seychelles Tour Package) की योजना बना रहे हैं, तो इस आध्यात्मिक अनुभव को चूकिएगा मत। मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:
|विषय
|महत्वपूर्ण जानकारी
|लोकेशन (स्थान)
|विक्टोरिया शहर, माहे द्वीप (सेशेल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 20 मिनट की ड्राइव)।
|दर्शन का सबसे अच्छा समय
|सुबह 8 से 10 बजे और शाम 5 से 7 बजे (आरती और पूजा के समय)।
|सर्वोत्तम महीना
|मई से अक्टूबर (शुष्क मौसम, घूमने के लिए सबसे मुफीद)।
|नियम और मर्यादा
|मंदिर में प्रवेश से पहले जूते-चप्पल उतारना अनिवार्य है। कंधे और घुटने ढके होने चाहिए।
हिंद महासागर के बीच स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सेशेल्स के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक भी है। यदि आप सेशेल्स घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इस ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा आपके अनुभव को और यादगार बना सकती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग