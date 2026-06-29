July 2026 Planetary Transits: जुलाई 2026 में शुक्र, बुध, सूर्य और शनि का गोचर, जानिए किन 4 राशियों के लिए बन रहे हैं धन-लाभ के योग

4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर (Venus Transit July 2026), 7 जुलाई को वक्री बुध (Saturn Retrograde July 2026) का मिथुन राशि में प्रवेश, इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि (Sun Transit in Cancer 2026) में गोचर, 24 जुलाई को बुध का मार्गी होना, 27 जुलाई को शनि का मीन राशि में वक्री होना जीवन के कर्म, जिम्मेदारियों और दीर्घकालिक योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसका सभी राशियों पर शुभ-अशुभ असर पड़ेगा। इसके साथ ही शनि मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करते हुए सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा हर सवा 2 दिन के बाद अपनी चाल बदलते रहते हैं।