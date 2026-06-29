Saptahik Rashifal: मेष से मीन तक जानें किस राशि को मिल सकता धन लाभ और करियर में सफलता

Saptahik Rashifal 29 June to 5 July 2026: जून का अंतिम और जुलाई का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को करियर और व्यापार में प्रगति मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए रास्ते खोल सकती है, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कितना शुभ रहने वाला है।