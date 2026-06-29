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Saptahik Rashifal: मेष से मीन तक जानें किस राशि को मिल सकता धन लाभ और करियर में सफलता

Weekly Rashifal 29 June to 5 July 2026: 29 जून से 5 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल पढ़ें। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, यात्रा, शुभ अंक और शुभ रंग की सटीक भविष्यवाणी जानें।
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भारत

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Manoj Vashisth

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एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा

Jun 29, 2026

Weekly Horoscope 29 June to 5 July 2026

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 29 जून से 5 जुलाई 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Saptahik Rashifal 29 June to 5 July 2026: जून का अंतिम और जुलाई का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को करियर और व्यापार में प्रगति मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए रास्ते खोल सकती है, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कितना शुभ रहने वाला है।

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि

बौद्धिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी चालाक व्यक्ति की हरकतों पर नजर रखते हुए सावधान रहें। सकारात्मक और रचनात्मक सोच से कार्य स्थल पर पुरानी उलझन और विवादों का समाधान होगा। व्यावसायिक मामलों में कोई सुनहरा अवसर जीवन में गहन परिवर्तन का कारक बनेगा। व्यक्तिगत पारिवारिक और पेशेवर जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 होगा और शुभ रंग डार्क ब्राउन होगा।

साप्ताहिक राशिफल वृष राशि

लोगों और परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने या बिना सोचे समझे कोई वादा करने से बचें।आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप समय के प्रवाह के साथ बहें और घटनाओं में बाधा बनने से बचें। अतीत के अनुभव से सबक ले लेकिन इन्हें दोहराने से बचें। पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें। प्रसन्नता के माहौल में भीतरी और बाहरी संतुलन बनाए रखें। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और आपका शुभ रंग सी ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि

कठिन परिश्रम के बल पर व्यावसायिक आधार स्थापित करेंगे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। घर और दफ्तर के बाहर समय बिताने से जीवन में नया दृष्टिकोण मिलेगा। प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ आपका रवैया नरम और दयावान हो जाएगा।

निजी व व्यावसायिक मामलों में दबाव की स्थितियां बन सकती हैं फिटनेस और दिनचर्या को दुरुस्त रखने के लिए आलस्य त्यागना उचित होगा किसी भी तरह के तनाव को दूर करने के लिए सहज रवैया अपनाए।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और आपका शुभ रंग फॉरेस्ट ग्रीन है।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि

आपका स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहेगी परंतु इस दौरान कार्य के बीच-बीच में विश्राम लेने तथा खानपान व योग व्यायाम की दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रकृति के बीच समय बिताना मानसिक शांति में सहायक होगा। आपका दृष्टिकोण युवा और उत्साहपूर्ण रहेगा लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत और गंभीर तरीके से छुपाकर रखेंगे

आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 10 है और शुभ रंग ऑरेंज है।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि

निजी संबंध अमूल्य साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में विरोधाभासी विचारों और हितों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। आंतरिक शक्ति और कड़ी मेहनत से स्थितियों को अपने पक्ष में बदल लेंगे। निजी संबंधों दोस्तों रिश्तेदारों में भावनात्मक और आध्यात्मिक रुझान महसूस करेंगे। आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझें।

मजबूत शख्सियत और सौम्य व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग मिडनाइट ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि

विदेश यात्रा के योग बनेंगे या दूर दराज से पुराने संपर्क जीवंत हो जाएंगे।लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न या समस्याओं का हल करने में सफल होंगे। आसपास के लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपने पहनावे और शैली में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। धीरे-धीरे स्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। आसपास के लोगों को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और रंग डीप ऑरेंज है।

साप्ताहिक राशिफल तुला राशि

परिणाम की चिंता किए बिना सच्ची भावनाओं और विचारों को व्यक्त करेंगे। मीडिया की चकाचोंध में आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी गतिशील ऊर्जा और व्यक्तिगत संबंधों में ग्रहणशीलता का लक्ष्य प्राप्त करने और प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाए रखने में मदद करेगा।व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे।

आने वाला समय कुछ बड़ा लेकर आएगा। जीवन में जीने के नए आयाम मिलेंगे संभव लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और शुभ रंग हरा है।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि

कुछ पुराने अध्यायों की समाप्ति और नई शुरुआत के योग हैं। सहज दृष्टिकोण अपनाकर सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का है भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अच्छे बिजनेस प्लान और निवेश के अवसर आएंगे। कार्य क्षेत्र में धोखेबाज समूह के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले सतर्क रहें।

विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे।जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग नेवी ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल धनु राशि

वित्तीय पहलुओं व बारीकियां को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि किसी भी तरह के निवेश के प्रति सतर्क रहे हैं।एक युवा महिला अपनी जिद पूरी करवाने के लिए परेशान कर सकती है। कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उसे पर उचित सोच-विचार कर लें। अपने डर पर काबू पाकर चुनौतियों को स्वीकार करेंगे।

जीवन के नए लक्ष्य बनाएंगे। आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक,मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि

रचनात्मक परियोजनाओं को उत्साह से पूर्ण करेंगे।समाज और कार्यक्षेत्र में कुशल मार्गदर्शन की भूमिका निभाएंगे। कोई गहरा अनुभव बड़ा सबक सिखाएगी जो व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला देगा। निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। कार्यक्षेत्र में सहज और रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा।

दिनचर्या में बदलाव स्थितियां और जिम्मेदारियां के प्रति नया दृष्टिकोण देगा। अपने भीतर की सच्चाई को मानकर सोच के सभी दरवाजे खोले और आगे बढ़े। भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग क्रीमी व्हाइट हैँ।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि

वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग कठिन परिस्थितियों में संबल देगा। संघर्षों और सहयोग के मामले में आपकी मध्यस्थता सफल रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र में एक अलग छाप छोड़ेंगे। भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है।

सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। ऊर्जा को सही तरीके से जागृत करने के लिए नई दिनचर्या अपनाना बेहतर रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव अब सहज स्थिति में आ जाएंगे। सामाजिक जीवन में डर महसूस कर सकते हैं।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग चॉकलेट ब्राउन है।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि

आगामी समय में व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में होने वाला उतार-चढ़ाव चिंता का कारण बन सकता है किंतु बाद में यह महत्वपूर्ण साबित होगा।घर में मेहमानों मित्रों और परिवार के साथ किसी उत्सव में सुखद समय बिताएंगे।दोस्तों और परिवार से भरपूर प्यार और सद्भावना हासिल करेंगे। तीखी वाणी से दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचें। आत्म केंद्रित होकर बाहर की वास्तविकता को समझेंगे।

मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करेंगे। किसी स्वजन के साथ दिल की बात साझा करेंगे।तमाम तरह की व्यस्तताओं से घिरे रहने के बावजूद परिवार को समय देंगे। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे।.परिवार और रिश्तेदार सहायक साबित होंगे।

  • इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग वाइन रेड है।

Disclaimer: यह राशिफल ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।

Tarot Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या का साप्ताहिक टैरो राशिफल

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Published on:

29 Jun 2026 10:09 am

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