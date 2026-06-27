साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई 2026: तुला से मीन राशि तक करियर, धन, नौकरी और लव लाइफ का Weekly Horoscope

Weekly Rashifal 28 June to 4 July 2026, साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई 2026 : जून का अंतिम और जुलाई का पहला (Horoscope This Week) सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसरों, महत्वपूर्ण निर्णयों और जीवन में बदलाव के संकेत लेकर आ रहा है। इस सप्ताह कुछ लोगों को करियर और व्यापार में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों और रिश्तों में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों, नौकरीपेशा (Career Horoscope) लोगों और व्यवसायियों के लिए भी समय अलग-अलग परिणाम देने वाला रहेगा। ज्योतिषाचार्य एवं भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार से आइए जानते हैं 28 जून से 4 जुलाई 2026 तक तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह (Weekly Horoscope 2026) कैसा रहने वाला है।