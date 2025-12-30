तुला वार्षिक राशिफल 2026 : शनि-गुरु के संयोग से बदलेगी किस्मत, जानें पूरा साल कैसा रहेगा

Tula Rashifal 2026 : 2026 में तुला राशि का भविष्य (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tula Rashifal 2026 : ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि तुला राशि के लोगों के लिए साल 2026 एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है। भरपूर मस्ती करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। छठे भाव में शनि ग्रह अपना प्रभाव देंगे, जो आपको हर कार्य में मदद करेंगे। पंचम भाव में राहु का गोचर प्रेम संबंधों की सफलता के साथ-साथ असंभव लगने वाले कामों को भी संभव करने का बल देगा।
बृहस्पति साल की शुरुआत में भाग्य स्थान में और साल के मध्य में दशम स्थान में होकर आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधान रहना होगा। अपने कामों में सच्चाई और नौकरी में सफलता आपकी पहचान बनेंगे। गुरु महाराज का प्रभाव भाग्य भाव पर असर डालने वाला होगा। राहु पंचम भाव पर बैठ कर जीवन के कई पक्षों पर असर डालेंगे। मंगल का प्रभाव भी सामान्य गति से विचरण करते हुए अपना असर देने वाला होगा। इसके अलावा केतु लाभ भाव पर बैठ कर इच्छाओं के मामले में संतोष का भाव दिखा सकते हैं। सूर्य और बुध की स्थिति आपके मुनाफे और खर्चे पर असर डालने वाली है। तो ये बात हुई आपके ग्रहों के गोचर की ओर अब जान लेते हैं इस साल किन चीजों को पाने में होंगे सफल और कहां करना होगा त्याग।
इस साल ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई बदलाव लाने वाली है। ग्रहों का असर कुछ क्षेत्र में चुनौती से भरी स्थितियों को देने वाला होगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में अनुकूल अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह साल धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने का रहेगा। इस साल आपके योगकारक ग्रह शनि मीन राशि में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। छठा भाव आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। आपकी दिनचर्या और आप के कंपटीशन के लिए भी खास होता है। तो इन सभी बातों पर शनि का असर देगा अलग तरह का प्रभाव। इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने और नियमित दिनचर्या को बैलेंस में रखने की जरूरत होगी। शनि का यह स्थान कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। शनि आपको कर्मों के प्रति ईमानदारी से पेश आने की सलाह देगा। इसके प्रभाव से यह समय आपके लिए सेवा, नौकरी और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ रहेगा, जहां आपके लिए मेहनत के फल मिलेंगे। अब बात आती है राहु की तो इनका असर कुंभ राशि में होगा जिससे ये आपके पांचवें भाव में गोचर का गहरा प्रभाव छोड़ने वाले हैं।
साल के अंतिम भाग में ये मकर राशि में चले जाएंगे और तब सुख भाव यानि के चौथे भाव में अपना असर देने वाले होंगे साल के पहले भाग में राहु का कुंभ राशि में पंचम स्थान में होना आपके जीवन में क्रिएटिविटी, एजुकेशन, माइंड, लव रिलेशनशिप और बच्चों से संबंधित मामलों में असर देने वाला है। इस अवधि में शिक्षा, प्रेम और सृजनात्मकता यानि जो आप अलग करना चाहेंगे उन सभी में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के बाद राहु के मकर राशि में गोचर करने से घर और परिवार के मामलों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जो आपको संयम से निपटने की आवश्यकता होगी।
ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि तुला राशि के जातकों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि, छठे भाव में शनि देव की मौजूदगी इस बात का संकेत कर रही है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो आप कार्यों में अपनी पकड़ मज़बूत कर पाएंगे। इन जातकों के लगन के साथ काम करने पर आप अच्छी उपलब्धियां अपने नाम कर सकेंगे। साथ ही, आपके सहकर्मियों की नज़रों में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे और आने वाले समय में आपके काम करने के तरीके को उदाहरण के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे जो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है।
ऐसे जातक जो नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही, कभी-कभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है क्योंकि अपने अनुसार काम करने पर वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतः भले ही शनि देव आपके लिए अनुकूल रहेंगे, परंतु बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से वरिष्ठों का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना आपके लिए जरूरी होगा।
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में, यह आपको फिर से अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर, यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ ही, इस दौरान उपलब्धियां, मान-सम्मान और मनचाही जगह स्थानांतरण पाना भी संभव हो सकेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपको अपने कार्य में नए विचारों और योजनाओं को लागू करने का मौका मिल सकता है, जो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा। मई जून के बाद नौकरी में लगे हुए लोगों को अपने करियर में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह समय आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल देने का है। आपको पदोन्नति मिल सकती है और यदि आप किसी ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह भी संभव हो सकता है। यह स्थानांतरण आपके लिए एक नए अवसर के रूप में आ सकता है, जहां आप अपनी क्षमताओं को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समय, उच्च अधिकारी और वरिष्ठ लोग आपके काम को पहचानेंगे और आपका समर्थन करेंगे। उनके सहयोग से आप अपने करियर में नई को छू सकते हैं।
यह वर्ष आपके लिए कार्यस्थल में अपने प्रभाव को बढ़ाने का रहेगा, जहां आपको सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। आपके अच्छे कार्यों की सराहना की जाएगी और आपको उचित सम्मान मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पदों पर हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। इसके अलावा, आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे आपके बॉस और सहयोगी आपकी कद्र करेंगे। अगर आप निजी व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेष रूप से, भूमि से जुड़े हुए कार्यों में लगे जातकों को इस वर्ष अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। भूमि, रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़ी कोई भी योजना सफल हो सकती है। इस वर्ष आपके व्यवसाय में विस्तार हो सकता है और आपको अपने कारोबार को ऊँचा उठाने के लिए अवसर मिलेंगे।
भविष्यवक्ता डा.अनीष व्यास ने बताया कि तुला राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि, मंगल ग्रह का गोचर कभी-कभी छोटी-मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन, गुरु ग्रह इस वर्ष 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच अपना शुभ प्रभाव आप पर बनाए रखेंगे और ऐसे में, आप पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मज़बूत बनाए रखने के सक्षम होंगे। हालांकि, इसके बाद का समय यानी कि 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही, घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं और दूर रहने वाले रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं। आप सब एक-दूसरे की उन्नति को लेकर चर्चा करते हुए नज़र आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो, चतुर्थेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया है, परंतु शनि के गोचर को छठे भाव में शुभ माना जाता है। ऐसे में, घर-गृहस्थी में शनि अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। इस दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं।
गुरु ग्रह 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में, यह आपके गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर, यह वर्ष पारिवारिक और गृहस्थ जीवन दोनों के लिए नकारात्मक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बीच-बीच में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता बनी रहेगी। इस प्रकार, पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन अच्छा रहने का अनुमान है।
तुला राशि के विवाह योग्य जातकों को वर्ष 2026 का शुरुआती समय विशेष रूप से अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी जो विवाह से जुड़े मामलों के लिए अच्छी रहेगी। ऐसे में, आपके सगाई होने के योग बन सकते हैं। हालांकि, सगाई के स्थान पर राहु ग्रह की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि या तो आप तुरंत विवाह करने की कोशिश करें या फिर आपके लिए 05 दिसंबर के बाद की अवधि में शादी-विवाह की बात को आगे बढ़ाना सही रहेगा क्योंकि मांगलिक कार्य को लंबे समय तक टालने पर राहु ग्रह किसी न किसी गलतफहमी को पैदा करके संबंधों को तोड़ने का काम कर सकता है। जहां गुरु ग्रह सगाई की संभावनाओं को मजबूत करेंगे। लेकिन, राहु देव परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे में, जान-पहचान में विवाह की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही, बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के सहयोग से आपकी सगाई हो सकती है। हालांकि, आपके लिए सगाई के बाद शादी को जल्द से जल्द करना उचित रहेगा।
बता दें कि 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि शादी-विवाह के लिए कमजोर रहेगी। इस दौरान शादी-विवाह से संबंधित बातों के आगे न बढ़ने की आशंका है। तुला राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद फिर से शादी-विवाह के योग बनेंगे। साथ ही, 05 दिसंबर 2026 के बाद राहु का प्रभाव हट जाने की वजह से समय अनुकूल रहेगा। कुछ विशेष अवधि में इस वर्ष सगाई या विवाह के योग बन रहे हैं।
शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा। एक तरफ, पंचम भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि छात्रों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक सकता है। सरल शब्दों में कहें तो, इस राशि के छात्र अपने विषयों की पढ़ाई मन लगाकर करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी तरफ, साल की शुरुआत से 02 जून तक बृहस्पति महाराज का नवम भाव में गोचर शिक्षा के लिए बहुत शुभ कहा जाएगा। वहीं, इसके बाद यानी कि 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में छठे भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति दशम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे। यह स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ-साथ पेशेवर कोर्स की पढ़ाई करने वालों के लिए भी बहुत शुभ रहेगी।
बता दें कि दशम भाव में बृहस्पति महाराज के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में, यह आपसे अधिक मेहनत करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन, जो छात्र राहु के दुष्प्रभाव को अपनी मेहनत और लगन से पीछे छोड़ते हुए एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे, उनको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति दर्शा रही है कि मन भटकने के बावजूद भी आप पढ़ाई को एकाग्रता के साथ करने की बार-बार कोशिश करें क्योंकि आपके प्रयासों को सफलता अवश्य मिलेगी और आप अच्छे अंक हासिल करने में सक्षम होंगे। वहीं, जो लोग पढ़ाई को गंभीरता से नहीं करेंगे, तो ऐसे में, राहु का गोचर आपका ध्यान भंग कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, इन जातकों के पढ़ाई मन लगाकर न करने की वजह से अपने विषयों पर पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है जिसके चलते आपको मिलने वाले परिणाम भी कमज़ोर रह सकते हैं।
तुला राशि के छात्रों को शिक्षा के मामले में एक तरह के परिणाम नहीं मिलने की संभावना है। जो छात्र लगातार कोशिश करेंगे, उन्हें अपने प्रयासों के दम पर शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं, जो विद्यार्थियों कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत कोशिश करके हार मान लेते हैं; स्वाभाविक है कि उनको मिलने वाले परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इन जातकों के लिए श्रेष्ठ होगा कि आप पढ़ाई में लगातार मेहनत करें, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें और गुरुजनों का आदर-सम्मान करते हुए उनके दिखाए गया मार्ग का अनुसरण करें। ऐसा करने से आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
अगर हेल्थ के दृष्टिकोण से देखे, तो यह साल तुला राशि के लोगों के लिए नरम रहने वाला है। शनि का पांचवे घर में होना पेट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, लेकिन साल की शुरुआत से साल के बीच तक बृहस्पति का नवम भाव में होकर आपकी राशि पर प्रभाव डालने के कारण सेहत में सुधार भी होगा और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता और सही को सही और गलत को गलत समझ कर संतुलित डाइट लेने का प्रभाव आपको शारीरिक तंदुरुस्ती के रूप में बैलेंस करेगा। गुरु की कृपा से ही मानसिक शांति भी मिलेगी और आप अधिक प्रसन्न महसूस करेंगे। चौथे भाव के राहु बार-बार समस्या उत्पन्न करेंगे। विभिन्न प्रकार के संक्रमण और परिवार तथा करियर को लेकर चिंताएं देंगे, जो बेवजह की होगी और उससे आपको परेशानी महसूस होगी, लेकिन वर्ष का दूसरा भाग आपके लिए चुनौतियां लेकर आएगा और सेहत पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
सेहत के मामले में इस साल तुला राशि के जातक नरम गरम स्थिति को देख पाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्यतः शुभ रहेगा। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और समृद्धि का संकेत दे रही है, हालांकि कुछ छोटी-मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिन्हें सही समय पर ध्यान देकर नियंत्रित किया जा सकता है। गुरु का नवम भाव में स्थित होना और उसकी पंचम दृष्टि का आपकी लग्न पर होना यह दर्शाता है कि इस वर्ष आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती तो अच्छी रह सकती है। गुरु का यह प्रभाव आपके शरीर की काम करने की क्षमता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे आप कार्यों को अधिक उत्साही और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। लेकिन यहां गुरु छठे भाव के स्वामी भी है तो ऐसे में सेहत में आने वाले समस्या से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
साल के शुरुआत में सेहत पर असर पड़ सकता इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी में कमी हो सकती है। जो लोग शुगर उच्च रक्त चाप से प्रभावित हैं उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन जल्द ही स्थिति सुधार में होगी तब आप ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। यह समय आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने का रहेगा। स्वास्थ्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। गाय की सेवा करें। कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तथा मां संतोषी की पूजा करनी चाहिए। अपनी जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें । शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं। प्रतिदिन मां लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं।
