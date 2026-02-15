Rashifal 16 February 2026: राशिफल 16 फरवरी 2026: सोमवार को अमावस्या और सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत

Aaj ka Rashifal 16 February 2026: राशिफल 16 फरवरी 2026: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के साथ यह सोमवार विशेष धार्मिक महत्व रखता है। आज वरीयान योग, परिघ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आडल योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी चंद्रमा की स्थिति और योगों का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा। आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से मीन राशि तक का विस्तृत दैनिक राशिफल।