15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal 16 February 2026: राशिफल 16 फरवरी 2026: सोमवार को अमावस्या और सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत

Aaj ka Rashifal 16 February 2026: राशिफल 16 फरवरी 2026: फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के साथ वरीयान, परिघ और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। जानें सोमवार के दिन मेष से मीन राशि तक का विस्तृत राशिफल, स्वास्थ्य, व्यापार, करियर और पारिवारिक जीवन पर क्या होगा प्रभाव।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Feb 15, 2026

Rashifal 16 February 2026

Rashifal 16 February 2026 : राशिफल 16 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj ka Rashifal 16 February 2026: राशिफल 16 फरवरी 2026: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के साथ यह सोमवार विशेष धार्मिक महत्व रखता है। आज वरीयान योग, परिघ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आडल योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी चंद्रमा की स्थिति और योगों का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा। आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से मीन राशि तक का विस्तृत दैनिक राशिफल।

राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है।

राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आप अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। किसी विशेष बात को लेकर आप आज मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। व्यापार में कोई नया कार्य आज शुरू न करें। व्यापार में कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। भाई और भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है।

राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। कोई रुका हुआ पुराना कर आज पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई नया कार्य आज आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे। आप व्यापार में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप आज आपको मिल सकती है। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए आपके अनुकूल रहेगा। नौकरी के लिए यदि प्रयासरत है, तो आज आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में भी कोई नया आपको ऑफर मिल सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

राशिफल कन्या राशि (Today Horoscope Kanya Rashi)

आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। किसी अपने से मिलना होगा। परिवार में कोई सुख समाचार प्राप्त होगा। व्यापार में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

राशिफल तुला राशि (Today Horoscope Tula Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपको सफलता मिलेग। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा संभल कर रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आप किसी विशेष कार्य का शुभारंभ आज कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में पत्नी से मतभेद दूर होंगे।

राशिफल वृश्चिक राशि (Today Horoscope Vrishchik Rashi)

आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। खानपान पर संयम रखें। व्यापार में आज आपको घाटा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आज आपके हित में नहीं होगा। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। पत्नी से संबंध मधुर रखें।

राशिफल धनु राशि (Today Horoscope Dhanu Rashi)

आज के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। व्यापार में हानि उठानी पड़ेगी। कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा। आप अपने मान सम्मान में गिरावट महसूस करेंगे। वाहन आदि के चलाने में सतर्कता रखें।

राशिफल मकर राशि (Today Rashifal Makar Rashi)

आज आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य में आज आपको लाभ महसूस होगा। व्यापार में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। आपको कोई बड़ा काम कार्य क्षेत्र में आज मिल सकता है। नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है। परिवार में माहौल शानदार रहेगा। आप परिवार के लोगों के साथ बाहर कहीं जा सकते हैं।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। परिवार में पुत्र की जॉब लग सकती है। कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ नरमी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। साथ ही मित्र और परिवार के लोगों का आर्थिक सहयोग आज आपको मिल सकता है। कोई नया वाहन भवन खरीद सकते हैं।

राशिफल मीन राशि (Today Rashifal Meen Rashi)

आज आप ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी से मतभेद दूर होंगे। साथ ही कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। परिवार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार में कोई नई कार्ययोजना आज बन सकती है। न्यायालय पक्ष में विजय होगी। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 16 to 22 Feb 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 फरवरी: इन राशियों 7 के लिए बनेगा सफलता का सुनहरा मौका
राशिफल
Saptahik Rashifal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

15 Feb 2026 01:37 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 16 February 2026: राशिफल 16 फरवरी 2026: सोमवार को अमावस्या और सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 16 to 22 Feb 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 फरवरी: इन राशियों 7 के लिए बनेगा सफलता का सुनहरा मौका

Saptahik Rashifal
राशिफल

Rashifal: महाशिवरात्रि राशिफल: 15 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी महादेव की असीम कृपा!

Aaj ka Rashifal 15 February 2026
राशिफल

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 15-21 फरवरी 2026: सूर्य का कुंभ में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Saptahik Rashifal 15 To 21 February
राशिफल

Aaj Ka Rashifal: महाशिवरात्रि पर मेष-वृषभ के लिए शुभ संकेत, जानें 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

tarot card reading, Tarot Card Reading 15 February 2026,
राशिफल

Rashifal : वैलेंटाइन डे पर शनि त्रयोदशी और प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा आकस्मिक लाभ

Aaj ka Rashifal 14 February
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.