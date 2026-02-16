16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Kal Ka Rashifal: मेष, कर्क, कन्या के लिए वरदान बनेगा ग्रहण? जानें अन्य राशियों के लिए मंगलवार शुभ रहेगा या बढ़ेंगी चुनौतियां?

Kal Ka Rashifal, Horoscope February 17: सूर्य ग्रहण के बीच ग्रह-नक्षत्रों की चाल में परिवर्तन का असर हर राशि पर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है। कुछ राशियों के लिए यह समय उन्नति और अवसर लेकर आता है, तो कुछ के लिए सावधानी और धैर्य की परीक्षा भी हो सकती है। आइए जानते हैं मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 16, 2026

Surya Grahan Rashifal 2026|फोटो सोर्स- Freepik

Kal Ka Rashifal,Tarot Reading in Hindi: 17 तारीख को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण के बीच ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स का संदेश कई राशियों के लिए खास संकेत दे रहा है। क्या मेष, कर्क और कन्या के लिए यह ग्रहण वरदान साबित होगा? और बाकी राशियों के लिए मंगलवार का दिन शुभ रहेगा या चुनौतियां लेकर आएगा?आइए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स और किन आसान उपायों से आप अपने दिन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं।

मेष राशि (Aries Tarot Rashifal 2026)

आज का दिन आर्थिक मामलों को सुलझाने के लिए अनुकूल रहेगा। यदि कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के संकेत हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। सरकारी कार्यों में अटके मामलों में भी राहत मिल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Rashifal 2026)

समय प्रबंधन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, बशर्ते आप प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। मन में कुछ अनिश्चितता रहेगी, जिससे हल्का तनाव महसूस हो सकता है। ध्यान और संयम से स्थिति बेहतर होगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Rashifal 2026)

आज सहयोग के साथ-साथ विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज रहेगी, इसलिए अपनी रणनीति मजबूत रखें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Rashifal 2026)

आपकी मेहनत की सराहना होगी और सम्मान में वृद्धि के योग हैं। हालांकि कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार धीमा रहेगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। संयम और आत्मविश्वास से दिन संभाल लेंगे।

सिंह राशि (Leo Tarot Rashifal 2026)

कामयाबी के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभ का कारण बन सकते हैं। आपके कार्य कौशल की प्रशंसा होगी और सहयोग भी मिलेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, अवसर हाथ से न जाने दें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Rashifal 2026)

आज यात्रा या बाहर जाने की योजना बन सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप नई तकनीक या नई रणनीति अपनाएंगे। भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी। यह समय खुद को अपडेट करने का है।

तुला राशि (Libra Tarot Rashifal 2026)

नया सौदा या अनुबंध करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से समाधान संभव है। जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

कानूनी मामलों में सफलता के संकेत हैं। यदि कोई विवाद चल रहा है तो समाधान की दिशा में प्रगति होगी। शत्रु पक्ष कमजोर पड़ेगा। पुराने ऋण चुकाने का अवसर मिल सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

जीवन में तेजी से बदलाव के संकेत हैं। नई कार्य योजना बनाने का सही समय है। मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके साथ होगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

आर्थिक स्थिति में सुधार धीरे-धीरे होगा। आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में समय लग सकता है, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और भावनात्मक संतुलन मिलेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

मन में उत्साह रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी आशंकाएं परेशान कर सकती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। सकारात्मक सोच से दिन बेहतर रहेगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Rashifal 2026)

व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। खरीद-फरोख्त से लाभ मिल सकता है। आपका व्यक्तित्व और आकर्षण दूसरों को प्रभावित करेगा। नए अवसरों का स्वागत करें और आत्मविश्वास बनाए रखें।

