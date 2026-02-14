Rashifal: महाशिवरात्रि राशिफल: 15 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी महादेव की असीम कृपा!

Aaj ka Rashifal 15 February 2026: 15 फरवरी 2026 को मनाई जा रही महाशिवरात्रि इस बार अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आई है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन चंद्रमा और सूर्य की विशेष स्थिति के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो सीधे तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति और करियर को प्रभावित करेगा। जहाँ कुछ राशियों के लिए 'धन लक्ष्मी योग' बन रहा है, वहीं कुछ को निवेश में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस पावन पर्व पर केवल व्रत ही नहीं, बल्कि अपनी राशि के अनुसार किए गए छोटे-छोटे उपाय आपके जीवन से बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल और महादेव की कृपा पाने के विशेष मंत्र।