Weekly Horoscope 15-21 February 2026 : साप्ताहिक राशिफल 15-21 फरवरी 2026: सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मेष से कन्या तक जानें करियर, धन और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope 15 To 21 February 2026 (साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 फरवरी 2026) :फरवरी 2026 का तीसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र, बुध और राहु की युति से कई शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है, वहीं साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दौरान लगने जा रहा है। ग्रहों की यह विशेष स्थिति 12 राशियों के जीवन में हलचल ला सकती है। करियर, कारोबार, धन, सेहत और रिश्तों पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 का सप्ताह (Saptahik Rashifal 15 To 21 February 2026) कैसा रहेगा।