Rashifal : वैलेंटाइन डे पर शनि त्रयोदशी और प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा आकस्मिक लाभ

Aaj kaRashifal 14 February 2026 Valentine Day: आज का राशिफल 14 फरवरी 2026: शनिवार का दिन इस बार बेहद खास है क्योंकि वैलेंटाइन डे के साथ-साथ शनि देव को समर्पित शनि त्रयोदशी और भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन कर्म, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत मेल लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक लाभ और गुडलक मिलने के संकेत हैं, जबकि अन्य राशियों को धैर्य और संतुलन से काम लेने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत (Daink Rashifal) दैनिक राशिफल।