Rashifal : आज इन राशियों की खुल जाएगी किस्मत, अपने आप पुरे होंगे सारे काम और आज के दिन इन राशि वाले जातक रहे सतर्क, नहीं तो उठाना पड़ सकता है जोखिम।आज कुछ राशियों को छोड़कर सभी राशियों के लिए दिन मंगलकारी होगा। अपने दिन की शुरुआत में आपको इन गृहों के कारण कुछ हानियां उठानी पड़ सकती है। इसके लिए आपको गृहों से सम्बंधित दान और उनके अनुकूल अंक व् रंग का प्रयोग करें। जिनके लिए आज का दिन मंगलमय है वो अपने जरुरी कार्य सुबह के समय सूर्योदय के बाद से ही करें तो बेहतर होगा। खरीददारी और शुभ मुहूर्त के कार्य के लिए ये दिन शुभ है तो जरूर खरीददारी करें। राशिफल दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक होता है। प्रत्येक दिन की राशि अनुसार आप सावधानी बरत सकते हैं। राशिफल सिर्फ एक सूचक होता है जो अपने नाम के पहले अक्सर से बनाया जाता हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप होराचक्र भी देख सकते हैं।

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