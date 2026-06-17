Balotra Accident: चार बेटों की एक साथ उठी अर्थी, पिता को सांत्वना देने वाले भी फफक कर रो पड़े

हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। खेत में काम कर रहे पिता भंवरलाल को पहले बताया गया कि बेटों को चोट लगी है। बाद में जब एक-एक कर चारों की मौत की खबर सामने आई तो वे बदहवास हो गए। रोते-बिलखते भंवरलाल बार-बार यही कहते रहे, 'कल तक मेरे चार बेटे थे, आज एक भी नहीं बचा। कोई तो बच जाता, अब घर कैसे चलेगा?' उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद रिश्तेदार और ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। घर में ऐसा माहौल था कि सांत्वना देने पहुंचे लोग भी फफक-फफक कर रो पड़े।