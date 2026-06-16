बालोतरा में रोडवेज बस-कार की भिड़ंत में कार सवार 4 सगे भाइयों की मौत, ग्रामीणों ने कार में फंसे शव बाहर निकाले

मिली जानकारी के मुताबिक, कार सवार चारों भाई किसी काम से पाटौती गांव होकर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस की कार से टक्कर हो गई। हादसे में तेज धमाका सुनकर ग्रामीण घटनास्थल तरफ दौड़े। ग्रामीणों ने कार में फंसे सभी चारों लोगों को कार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। लेकिन अस्पताल ले जाने से पूर्व ही सभी चारों लोगों की मौत हो गई।