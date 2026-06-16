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बालोतरा में रोडवेज बस-कार की भिड़ंत में कार सवार 4 सगे भाइयों की मौत, ग्रामीणों ने कार में फंसे शव बाहर निकाले

Balotra Road Accident: बालोतरा में मंगलवार को रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में कार सवार 4 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई।

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बाड़मेर

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Anand Prakash Yadav

Jun 16, 2026

Rajasthan Roadways Bus Crash

हादसे में कार के उड़े परखच्चे, पत्रिका फोटो

Balotra Road Accident: बालोतरा में मंगलवार को रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में कार सवार 4 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। भिड़ंत के बाद कार में सभी शव फंस गए जिन्हे ग्रामीणों ने मशक्कत कर बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल में भिजवाया।

कार के परखच्चे उड़े

मिली जानकारी के मुताबिक, कार सवार चारों भाई किसी काम से पाटौती गांव होकर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस की कार से टक्कर हो गई। हादसे में तेज धमाका सुनकर ग्रामीण घटनास्थल तरफ दौड़े। ग्रामीणों ने कार में फंसे सभी चारों लोगों को कार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। लेकिन अस्पताल ले जाने से पूर्व ही सभी चारों लोगों की मौत हो गई।

शव जिला अस्पताल​ भिजवाए

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। सूचना पर मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

16 Jun 2026 12:39 pm

Published on:

16 Jun 2026 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा में रोडवेज बस-कार की भिड़ंत में कार सवार 4 सगे भाइयों की मौत, ग्रामीणों ने कार में फंसे शव बाहर निकाले

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