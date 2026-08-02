Photos: बाड़मेर के बॉर्डर एरिया में बारिश के बाद प्रकृति का अनूठा नजारा, रेतीले धोरों के बीच दिखा ‘रेगिस्तानी समंदर’

जिस इलाके में लोग कभी दूर-दूर तक पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते थे, वहां अब विशाल धोरों के बीच समुद्र जैसा अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। रेगिस्तान में पानी की यह मौजूदगी लोगों के दिलों को बेहद सुकून पहुंचा रही है। बारिश के साथ ही आसपास के किसानों की मानों मन की मुराद पूरी हो गई है। गांवों में अब खेती-किसानी की चहल-पहल तेजी से बढ़ गई है और बुवाई का काम जोरों पर चल रहा है।