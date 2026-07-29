MLA Harish Choudhary : ‘ग्राउंड ज़ीरो’ से कांग्रेस विधायक की ‘रिपोर्टिंग’, 11 करोड़ के ‘नए-नवेले’ अस्पताल की खोल डाली पोल!

राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतु विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने राज्य की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें विधायक खुद एक 'ग्राउंड रिपोर्टर' की भूमिका में उप-जिला अस्पताल बायतु की जमीनी स्थिति की रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। बायतु में स्थानीय जनता और मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹11 करोड़ की भारी-भरकम लागत से एक आधुनिक और विशाल उप-जिला अस्पताल का ढांचा पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक खींचतान के कारण अस्पताल की नई इमारत पर ताले लटके हुए हैं। विधायक हरीश चौधरी ने जनता की इस बुनियादी समस्या को राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र की बदहाली का बड़ा उदाहरण बताया है।