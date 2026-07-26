26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

Rajasthan News : 1 साल भी नहीं टिका करोड़ों का ‘पचपदरा-रिफाइनरी हाईवे’, सड़क धंसी-हवा में लटके पिलर, गुणवत्ता की खुली पोल !

बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी नेशनल हाईवे पर पहली ही बारिश ने खोली पोल। डामर सड़क में आई दरारें, बह गई मिट्टी से लटके पिलर। सहारा होटल के पास रास्ता बंद।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Nakul Devarshi

Jul 26, 2026

Pachpadra Refinery Highway Road Damage Monsoon Rain Construction Quality Issues

Pachpadra Refinery Highway Road Damage PIC

राजस्थान के बालोतरा जिले से गुजरने वाले पचपदरा-रिफाइनरी राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण गुणवत्ता पहली ही मानसूनी बारिश में पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पचपदरा से रिफाइनरी की ओर जाने वाले इस नवनिर्मित हाईवे पर जगह-जगह डामर की सड़क में लंबी-लंबी दरारें उभर आई हैं। इतना ही नहीं, सड़क के किनारों को मजबूती देने के लिए बनाए गए साइड शोल्डर में भरी गई मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कई स्थानों पर सड़क किनारे लगाए गए कंक्रीट के पिलर हवा में लटक गए हैं।

सहारा होटल से पहले बने पुलिया के पास सड़क धंसने से हादसों का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन और निर्माण एजेंसी ने एहतियातन ओवरब्रिज तक के एक तरफा मार्ग को बैरियर लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया है।

1 साल भी नहीं टिक सकी सड़क

स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने हाईवे निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह संपन्न भी नहीं हुआ है और 1 साल के भीतर ही इसकी डामर उधड़ रही है।

सड़क के किनारों को जो पर्याप्त मजबूती दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी गई, जिसके चलते हल्की बारिश में ही मिट्टी बह गई और पूरी सड़क का आधार कमजोर हो गया।

स्थानीय नागरिक ओम सिंह राजपुरोहित ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि तुरंत प्रभाव से तकनीकी सुधार और वैज्ञानिक तरीके से रिपेयरिंग नहीं की गई, तो आगामी दिनों में होने वाली भारी बारिश से यह हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है और रिफाइनरी की ओर होने वाली भारी वाहनों की आवाजाही ठप पड़ सकती है।

रास्ता बंद, मरम्मत कार्य शुरू

सड़क धंसने और गहरे गड्ढे/दरारें पड़ने से शनिवार को मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। सहारा होटल से लेकर ओवरब्रिज तक पचपदरा शहर की ओर आने वाली मुख्य लेन को पुलिस और निर्माण एजेंसी ने बैरियर लगाकर ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।

शनिवार को मौके पर जेसीबी और निर्माण दल भेजकर डैमेज हुई सड़क की रिपेयरिंग और बही हुई मिट्टी की जगह दोबारा भराव का काम शुरू किया गया। यह हाईवे पचपदरा रिफाइनरी के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जहां से रोज सैकड़ों भारी वाहन और अधिकारी गुजरते हैं। ऐसे में निर्माण की यह खस्ताहाली प्रशासनिक निगरानी पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है।

Rajasthan News : वसुंधरा राजे सरकार में लागू नियम खत्म, भजनलाल सरकार ने फिर शुरू की 18 साल पुरानी व्यवस्था, जानें पूरी खबर

ये भी पढ़ें
Rajasthan Police CLG Member Rules implemented from Vasundhara Raje tenure Change by Bhajanlal Govt Now Political Workers Allowed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 10:10 am

Published on:

26 Jul 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan News : 1 साल भी नहीं टिका करोड़ों का ‘पचपदरा-रिफाइनरी हाईवे’, सड़क धंसी-हवा में लटके पिलर, गुणवत्ता की खुली पोल !

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Barmer News: बिजली के तार चोरी करना पड़ा भारी, करंट की चपेट में आए दो युवक, दोनों की मौके पर हुई मौत

Barmer Electric Shock Incident
बाड़मेर

Barmer: नर्स ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करके ऐंठे 2 करोड़ रुपए, निजी तस्वीरें वायरल करने की देती धमकी, CCTV से रखती थी नजर

Barmer Nurse Blackmail Doctor
बाड़मेर

Rajasthan: नशामुक्ति शिविर आयोजित कर रवाना हुए आयोजकों की कार से मिली नशीली गोलियां, तीन लोग गिरफ्तार

Balotra Crime
बाड़मेर

बाड़मेर: LDC रिजल्ट से पहले छात्र ने की आत्महत्या, 28 जुलाई को घर में होनी थी शादी

Barmer News
बाड़मेर

बालोतरा न्यूज: समदड़ी में मालगाड़ी से कटकर मां-बेटे की मौत, ट्रैक पर पड़े मिले शव; इलाके में पसरा सन्नाटा

Balotra News
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.