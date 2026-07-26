Rajasthan News : 1 साल भी नहीं टिका करोड़ों का ‘पचपदरा-रिफाइनरी हाईवे’, सड़क धंसी-हवा में लटके पिलर, गुणवत्ता की खुली पोल !

राजस्थान के बालोतरा जिले से गुजरने वाले पचपदरा-रिफाइनरी राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण गुणवत्ता पहली ही मानसूनी बारिश में पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पचपदरा से रिफाइनरी की ओर जाने वाले इस नवनिर्मित हाईवे पर जगह-जगह डामर की सड़क में लंबी-लंबी दरारें उभर आई हैं। इतना ही नहीं, सड़क के किनारों को मजबूती देने के लिए बनाए गए साइड शोल्डर में भरी गई मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कई स्थानों पर सड़क किनारे लगाए गए कंक्रीट के पिलर हवा में लटक गए हैं।