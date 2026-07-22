Rajasthan: नशामुक्ति शिविर आयोजित कर रवाना हुए आयोजकों की कार से मिली नशीली गोलियां, तीन लोग गिरफ्तार

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि प्रतिबंधित दवाइयां कहां से लाई गई थीं, उनकी आपूर्ति कौन कर रहा था और इस पूरे नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं नशामुक्ति शिविर की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयों का अवैध वितरण तो नहीं किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है।