बालोतरा न्यूज: समदड़ी में मालगाड़ी से कटकर मां-बेटे की मौत, ट्रैक पर पड़े मिले शव; इलाके में पसरा सन्नाटा

जांच के दौरान पुलिस को मृतक युवक की जेब से पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर उसकी प्राथमिक पहचान प्रवीण (28) पुत्र गोपाराम सेन, निवासी धीरागांव (थाना सिवाना, जिला बालोतरा) के रूप में हुई। महिला के पास से एक बिना सिम कार्ड का कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों शवों की पहचान पूनम और उनके पुत्र प्रवीण के रूप में की और पुष्टि की कि वे रिश्ते में मां-बेटे थे।