Kota: रात को खाना खाकर टहलने निकला लड़का, सुबह तेजाजी मंदिर परिसर में मिला खून से लथपथ शव; हत्या की आशंका

सांगोद (कोटा): कोटा जिले के सांगोद कस्बे में सोमवार सुबह उस समय भारी सनसनी और हड़कंप मच गया, जब थकाजी मोहल्ला स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में एक 20 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। युवक की नृशंस हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई है।