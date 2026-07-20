Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों और चना में तेजी, खाद्य तेल भी महंगे

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25,000 कट्टे रही। मंडी में गेहूं के भाव में 30 रुपए, जबकि सरसों और चना के भाव में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 8,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव में 35 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।