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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों और चना में तेजी, खाद्य तेल भी महंगे

लहसुन की आवक लगभग 8,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव में 35 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 20, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25,000 कट्टे रही। मंडी में गेहूं के भाव में 30 रुपए, जबकि सरसों और चना के भाव में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 8,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव में 35 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2550–2600
गेहूं एवरेज टुकड़ी2600–2650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2650–2780
धान सुगंधा2800–3601
धान (1509)3400–4405
धान (1847)3200–4201
धान (1718-1885)3800–4600
धान (पूसा-1)3000–4300
धान (1401-1886)3600–4330
धान दागी1500–3300
सोयाबीन6000–7100
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)7150–7351
सरसों7400–8411
अलसी8000–8850
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2250
मक्का लाल1700–1900
मक्का सफेद1600–2200
जौ2100–2350
तिल्ली7000–10500
मैथी (नई)5800–6600
धनिया बादामी13000–14500
धनिया ईगल14500–15000
धनिया रंगदार15000–17000
मूंग6000–7400
उड़द4500–7400
चना देशी5300–5850
चना मौसमी (नया)5100–5700
चना पेप्सी5100–5751
चना डंकी (पुराना)4000–4600
चना काबुली5500–7000
लहसुन5000–19500

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2640
चंबल2580
सदाबहार2485
लोकल रिफाइंड2350
दीप ज्योति2515
सरसों स्वास्तिक2915
अलसी तेल2675

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3290
कोटा स्वास्तिक2915
सोना सिक्का3150
कटारिया गोल्ड2990

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2130
अशोका2130

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

दाल एवं चावल (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
बासमती चावल8500–9500
मूंग दाल9000–9500
मूंग मोगर10000–10500
चना दाल6600–6800
तुअर दाल10000–13000

चीनी: 4840–4890 रुपए प्रति क्विंटल।

सर्राफा बाजार: चांदी में 2,000 रुपए की तेजी, सोना स्थिर

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी के भाव में तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 2,21,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जेवराती सोना 1,41,200 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,41,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

शुद्धताभाव (रुपए)
24 कैरेट (99.5%)141400
22 कैरेट130926
20 कैरेट122957
18 कैरेट113120
14 कैरेट99577

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

20 Jul 2026 08:09 pm

Published on:

20 Jul 2026 08:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों और चना में तेजी, खाद्य तेल भी महंगे

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