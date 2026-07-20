Kota Mandi Bhav : गेहूं, सरसों और चना में तेजी, खाद्य तेल भी महंगे

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25,000 कट्टे रही। मंडी में गेहूं के भाव में 30 रुपए, जबकि सरसों और चना के भाव में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 8,000 कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों के भाव में 35 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2550–2600
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2600–2650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2650–2780
|धान सुगंधा
|2800–3601
|धान (1509)
|3400–4405
|धान (1847)
|3200–4201
|धान (1718-1885)
|3800–4600
|धान (पूसा-1)
|3000–4300
|धान (1401-1886)
|3600–4330
|धान दागी
|1500–3300
|सोयाबीन
|6000–7100
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|7150–7351
|सरसों
|7400–8411
|अलसी
|8000–8850
|ज्वार शंकर
|1700–2300
|ज्वार सफेद
|2800–6000
|बाजरा
|1800–2250
|मक्का लाल
|1700–1900
|मक्का सफेद
|1600–2200
|जौ
|2100–2350
|तिल्ली
|7000–10500
|मैथी (नई)
|5800–6600
|धनिया बादामी
|13000–14500
|धनिया ईगल
|14500–15000
|धनिया रंगदार
|15000–17000
|मूंग
|6000–7400
|उड़द
|4500–7400
|चना देशी
|5300–5850
|चना मौसमी (नया)
|5100–5700
|चना पेप्सी
|5100–5751
|चना डंकी (पुराना)
|4000–4600
|चना काबुली
|5500–7000
|लहसुन
|5000–19500
|ब्रांड/तेल
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2640
|चंबल
|2580
|सदाबहार
|2485
|लोकल रिफाइंड
|2350
|दीप ज्योति
|2515
|सरसों स्वास्तिक
|2915
|अलसी तेल
|2675
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|ट्रक
|3290
|कोटा स्वास्तिक
|2915
|सोना सिक्का
|3150
|कटारिया गोल्ड
|2990
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|स्कूटर
|2130
|अशोका
|2130
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव
|बासमती चावल
|8500–9500
|मूंग दाल
|9000–9500
|मूंग मोगर
|10000–10500
|चना दाल
|6600–6800
|तुअर दाल
|10000–13000
चीनी: 4840–4890 रुपए प्रति क्विंटल।
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी के भाव में तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होकर 2,21,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जेवराती सोना 1,41,200 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,41,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।
|शुद्धता
|भाव (रुपए)
|24 कैरेट (99.5%)
|141400
|22 कैरेट
|130926
|20 कैरेट
|122957
|18 कैरेट
|113120
|14 कैरेट
|99577
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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