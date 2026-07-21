Rajasthan: ‘जयपुर में मंत्री से बात हो चुकी है’, गिरफ्तार आरोपी ने ट्रांसफर के नाम पर महिला VDO समेत 3 लोगों से की थी ठगी

ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि दीगोद ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी मंजुला बैरागी ने शिकायत दी थी कि बारां निवासी नरोत्तम बडारिया ने स्वयं को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भाई का परिचित बताते हुए डेपुटेशन और तबादला कराने का आश्वासन दिया। आरोपी ने दावा किया कि मंत्री के भाई के माध्यम से उसका काम आसानी से हो जाएगा और इसकी एवज में 20 हजार रुपए अग्रिम ले लिए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने दो अन्य लोगों को भी इसी तरह का झांसा दिया था और प्रत्येक से 50-50 हजार रुपए की मांग की थी। इनमें से एक मामले में 20 हजार रुपए अग्रिम ले लिए थे। आरोपी लगातार यह कहता रहा कि जयपुर में मंत्री से बात हो चुकी है और नाम तबादला सूची में शामिल कर दिया जाएगा।