Rajasthan Lab Assistant Recruitment Scam: OMR में हेराफेरी कर 4 नंबर को बनाया 191, SOG ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले में एसओजी पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। स्कैनिंग एजेंसी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़, शादान खान और कंपनी के कार्यकारी निदेशक रामप्रवेश सिंह पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इनके अलावा OMR शीट में बदलाव कर चयन पाने वाले महेंद्र कुमार मीणा, देवेंद्र सिंह गुर्जर, विजय सिंह मीणा, पिंटू कुमार मीणा और संजय कुमार सैनी को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पंकज कुमार सैनी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी इस भर्ती घोटाले से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।