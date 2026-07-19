19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan News: पहले घबराहट, फिर सीने में दर्द… चली गई एएसआई की जान

Dausa News : दौसा में एएसआई गिरधारी लाल मीणा की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शव परिजनों को सौंप दिया।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Jul 19, 2026

ASI death

एएसआई गिरधारी लाल मीणा। फोटो पत्रिका नेटवर्क

दौसा। महिला थाने में तैनात एएसआई गिरधारी लाल मीणा की शनिवार रात ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शव परिजनों को सौंप दिया।

महिला थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 56 वर्षीय गिरधारी लाल मीणा शनिवार रात महिला थाने में ड्यूटी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे। रात करीब 11:30 बजे उन्हें अचानक बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सीने में हल्का दर्द हुआ। कुछ ही देर में वे अचेत हो गए। साथी पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके मीणा ने बताया कि एएसआई को घबराहट और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

तीन माह पहले हुआ था प्रमोशन

गिरधारी लाल मीणा मूल रूप से अलवर जिले के प्रतापगढ़ क्षेत्र के हमीरपुर गांव के निवासी थे। उनके परिवार में एक पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। उन्होंने करीब 35 वर्षों तक पुलिस विभाग में सेवाएं दी। दौसा कोतवाली में भी उन्होंने लंबे समय तक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्य किया था। करीब तीन माह पूर्व ही उनका पदोन्नति होकर एएसआई पद पर चयन हुआ था। इसके बाद उनकी तैनाती महिला थाने में की गई थी।

पुलिस अधिकारियों अर्पित किए श्रद्धासुमन

रविवार सुबह पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को उनके पैतृक गांव हमीरपुर ले गए। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

Alwar Accident: बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत, मजदूरी पर जा रहा परिवार वापस लौटा

ये भी पढ़ें
alwar accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 05:43 pm

Published on:

19 Jul 2026 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan News: पहले घबराहट, फिर सीने में दर्द… चली गई एएसआई की जान

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में खाप पंचायत के फरमान के बाद लव मैरिज करने वाली महिला ने जारी किया वीडियो, जानिए क्या कुछ कहा

Dausa love marriage case-1
दौसा

Rajasthan Crime: घर में मां की बेरहमी से हत्या के बाद दादा-दादी को भी धमकाया, हत्यारे बेटे को अब उम्रकैद

Lalsot Mother Murder Case
दौसा

प्रेमी ने शादीशुदा महिला से की लव मैरिज, दौसा की खाप पंचायत के फैसले से हरकत में आया पुलिस प्रशासन

Dausa Lalsot love marriage case
दौसा

Dausa News: रूठकर पीहर गई पत्नी को मनाने के लिए रची झूठी कहानी, अब पुलिस करेगी पति पर कार्रवाई

Dausa Crime
दौसा

ATM लूटने आए नकाबपोश बदमाश, 6 मिनट तक कैश बॉक्स उखाड़ने की कोशिश, CCTV में कैद हुई दौसा की वारदात

Dausa SBI ATM News
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.