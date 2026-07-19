Rajasthan News: पहले घबराहट, फिर सीने में दर्द… चली गई एएसआई की जान

महिला थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 56 वर्षीय गिरधारी लाल मीणा शनिवार रात महिला थाने में ड्यूटी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे। रात करीब 11:30 बजे उन्हें अचानक बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सीने में हल्का दर्द हुआ। कुछ ही देर में वे अचेत हो गए। साथी पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।